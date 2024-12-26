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14:46, 26 декабря 2024Мир

Лидеры ХТШ раскрыли подробности подготовки захвата власти в Сирии

Independent: лидеры ХТШ готовили захват власти в Сирии более четырех лет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Лидеры исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России), возглавившей свержение сирийского лидера Башара Асада, более четырех лет планировали захват власти в Сирии, разрабатывая «новую военную доктрину» с нуля. Об этом высокопоставленные представители ХТШ рассказали в интервью The Independent.

Главные командиры повстанцев заявили, что вооружение местного производства, а именно приборы ночного видения, ракетные системы, беспилотники и бронетехника, сыграли решающую роль в наступлении. Они уделили особое внимание объединению разрозненных групп повстанцев в формальную военную структуру, а также тщательно спланировали «следующий день» после окончания правления Асада.

Как уточняет издание, теперь боевики готовы раскрыть новую военную структуру. Глава ХТШ и фактический лидер страны Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) отметил, что новые власти достигли соглашения с главами разрозненных фракций об объединении под началом министерства обороны и создании новой армии вместе с теми, кто дезертировал из войск Асада.

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Командиры ХТШ подчеркнули, что за четыре года они отказались от «менталитета оппозиции или ополчения» и приняли «менталитет государства». «Самым важным уроком, который мы усвоили, стало возрождение науки в военном учреждении», — сказал глава военного совета ХТШ Абу Хассан аль-Хамави.

По его словам, одним из первых военных нововведений стало создание оборудования, позволявшего вести боевые действия ночью, что «ускорило крах [режима] и подорвало его способность к реорганизации». Они также сосредоточились на производстве бронированных машин, способных работать в горных районах. Затем они наладили местное производство минометных установок и боеприпасов калибра 82 и 120 миллиметров, используемых с ними.

«Кроме того, мы разработали систему реактивной артиллерии, производя ракеты, аналогичные "Катюше" [реактивная артиллерия, впервые примененная Советским Союзом во Второй мировой войне], калибра 114 миллиметров, а также усовершенствовали ракеты калибра 220 миллиметров», — добавил командир.

Ранее сирийские силы безопасности приступили к операции в провинции Тартус на западе страны против вооруженных формирований, лояльных Асаду. Новые власти начали преследование сторонников экс-президента в лесах и на холмах в сельской местности.

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