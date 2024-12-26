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14:26, 26 декабря 2024Мир

Силы безопасности Сирии начали операцию против лояльных Асаду формирований

Сирийские силы безопасности начали операцию против лояльных Асаду формирований
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Сирийские силы безопасности приступили к операции в провинции Тартус на западе страны против вооруженных формирований лояльных сложившему президентские полномочия экс-лидеру Сирии Башару Асаду. Об этом сообщает телерадиоканал LBCI.

«Управление военных операций начало операцию по преследованию остатков режима свергнутого президента Башара Асада в сельской местности провинции Тартус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы безопасности совместно с Министерством внутренних дел страны начали преследование сторонников Асада в лесах и на холмах в сельской местности.

Ранее сообщалось, что сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада ликвидировали шесть представителей новой сирийской власти, принадлежащих к группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России), представляющих новые сирийские власти.

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