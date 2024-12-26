Сторонники Асада оказали сопротивление новым властям Сирии

AP: сторонники Асада ликвидировали шесть представителей новой власти Сирии

Сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада ликвидировали шесть представителей новой сирийской власти, принадлежащих к группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России), представляющих новые сирийские власти. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что бойцы ХТШ были ликвидированы при попытке арестовать бывшего чиновника правительства Асада, обвиняемого в выдаче произвольных решений в отношении тысяч заключенных.

По словам активистов и наблюдателей, после падения режима Асада в качестве актов мести также произошли расправы над десятками сирийцев, подавляющее большинство из которых являлись представителями меньшинства алавитской общины — ответвления шиитского ислама, к которому принадлежит Асад.

Уточняется, что протесты алавитов также прошли вдоль побережья Сирии, в городе Хомс и сельской местности Хама. Некоторые призывали освободить солдат бывшей сирийской армии, которые сейчас находятся в плену у ХТШ.

«Протесты алавитов, по-видимому, отчасти были спровоцированы онлайн-видео, на котором было показано сожжение алавитской святыни. Временные власти настаивали на том, что видео было старым и не было недавним инцидентом», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что новое правительство Сирии планирует потребовать с Ирана 300 миллиардов долларов. Отмечается, что Дамаск хочет взыскать данную сумму в качестве репараций за ущерб, причиненный стране из-за поддержки Тегераном Асада.

