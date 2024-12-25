Новое правительство Сирии выставило счет Ирану

Al Modon: Сирия потребует с Ирана $300 млрд за поддержку Асада

Новое правительство Сирии планирует потребовать с Ирана 300 миллиардов долларов за многолетнюю помощь бывшему президенту страны Башару Асаду и подконтрольным ему вооруженным силам. Об этом сообщила ливанская газета Al Modon.

Отмечается, что новые власти Сирии планируют взыскать сумму в качестве репараций за ущерб, причиненный стране из-за поддержки Тегераном Асада. В свою очередь Иран считает переходное правительство правопреемником предыдущего, из-за чего рассчитывает на погашение долга за оказанную помощь. При этом в данный момент контакт между двумя странами отсутствует, подчеркивает издание.

Ранее стало известно, что Турция и новые власти Сирии могут провести совместную операцию против курдов, которые контролируют северо-восток Арабской Республики. Уточняется, что в случае проведения операции может встать проблема реакции США, традиционно поддерживающих курдов.