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10:01, 26 декабря 2024Культура

Лукашенко поздравил Боярского с юбилеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с юбилеем Михаила Боярского
Андрей Шеньшаков
Михаил Боярский

Михаил Боярский . Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с юбилеем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы союзного государства.

Лукашенко отметил, что актер и певец обладает яркой творческой судьбой и сохраняет верность лучшим традициям исполнительского мастерства.

«Вы — обладатель удивительно яркой творческой судьбы, блестяще реализовали свое дарование в кино, театре и на эстраде. Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актерских работах вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости», — говорится в поздравлении.

Боярский прославился легендарной ролью д'Артаньяна в музыкальном фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». Всего за свою карьеру он снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, среди которых «Гардемарины, вперед!», «Собака на сене», «Тарас Бульба».

Ранее стало известно, что зумеры назвали Боярского любимой советской звездой. В частности, среди девушек в возрасте 18-25 лет.

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