Лукашенко в белом берете размялся с топором перед саммитом ЕАЭС

Лукашенко размялся с топором перед переговорами на саммите ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко размялся с топором перед переговорами на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Об этом пишет приближенный к нему Telegram-канал «Пул Первого».

«Рабочее утро Первого [Лукашенко]. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» — говорится в публикации.

26 декабря в Санкт-Петербурге проходит саммит ЕАЭС. В нем принимают участие представители государств-участниц. Среди них Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

Ранее стало известно, что заболевший COVID-19 премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует участвовать в саммите ЕАЭС по видеосвязи. До этого его работа на саммите оставалась под вопросом.