Заболевший коронавирусом Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС

Заболевший коронавирусом премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник агентства.
«Участие Пашиняна ожидается по видеосвязи», — рассказал собеседник. По словам источника, армянский премьер примет участие в саммите ЕАЭС, несмотря на более ранние заявления.
25 декабря тест Пашиняна на коронавирус снова оказался положительным. Политик отметил, что продолжит работу, но с некоторыми ограничениями.
Ранее Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустили неформальный саммит СНГ. Летевший на саммит азербайджанский лидер был вынужден вернуться домой из-за катастрофы с самолетом «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане.