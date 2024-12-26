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11:08, 26 декабря 2024Бывший СССР

Заболевший коронавирусом Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС

ТАСС: Пашинян планирует принять участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Заболевший коронавирусом премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник агентства.

«Участие Пашиняна ожидается по видеосвязи», — рассказал собеседник. По словам источника, армянский премьер примет участие в саммите ЕАЭС, несмотря на более ранние заявления.

25 декабря тест Пашиняна на коронавирус снова оказался положительным. Политик отметил, что продолжит работу, но с некоторыми ограничениями.

Ранее Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустили неформальный саммит СНГ. Летевший на саммит азербайджанский лидер был вынужден вернуться домой из-за катастрофы с самолетом «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане.

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