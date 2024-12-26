Пашинян и Алиев пропустили неформальный саммит СНГ

Никол Пашинян и Ильхам Алиев пропустили неформальный саммит СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не принял участие в ежегодном неформальном саммите СНГ из-за коронавируса. Помимо этого, из-за катастрофы с самолетом «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане был вынужден вернуться домой и летевший на саммит глава Азербайджана Ильхам Алиев, пишет «Коммерсантъ».

Неформальная ежегодная встреча глав государств СНГ в отличие от предыдущего саммита прошла без участия лидеров Азербайджана и Армении. Вылетевший Алиев был вынужден принять решение вернуться домой после получения информации о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.

В свою очередь, Никол Пашинян ранее написал, что 23 декабря у него был зафиксирован положительный тест на коронавирус. При этом спустя два дня, 25 декабря, новый тест показал отрицательный результат, однако политик принял решение не участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Пашинян 26 декабря примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи. По словам представителя Кремля, «Армения является очень важным участником организации».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел неформальную встречу с лидерами стран-участниц Содружества Независимых Государств и пригласил их на завтрак. Президент РФ угостил своих гостей томленым осетром, голубцами с креветками, цыпленком с картофелем и ленивыми варениками с уткой.

На неформальном саммите присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также лидеры Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии.