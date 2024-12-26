Мальчик отдал хулиганам скейтборд ради спасения больного котенка и стал его лучшим другом

В США мальчик спас больного котенка от хулиганов с помощью скейтборда

В штате Аризона, США, восьмилетний мальчик спас котенка от хулиганов и приютил его. Об этом сообщает KWTX.

По словам Заина Берри, он увидел, как котенка обижают, когда катался на скейтборде в парке. Группа детей пинала маленькое животное как футбольный мяч. Берри сжалился над котенком и ради его спасения отдал хулиганам свой скейтборд. Взамен они отпустили жертву.

Берри назвал котенка Персиком и забрал домой, но вскоре заметил неладное — дыхание нового питомца было прерывистым. Ветеринары объяснили, что котенок болен: он подхватил инфекцию, из-за которой ему пришлось удалить один глаз. Как рассказала мать Берри, мальчик очень переживал за питомца. Он объяснил, что даже без глаза Персик стал его лучшим другом, и он просто хочет, чтобы тот был жив.

Узнав о добром поступке мальчика, местные жители захотели помочь его семье. Они подарили Берри сертификат на покупку нового скейтборда. Кроме того, они собрали деньги на то, чтобы Персика кастрировали и официально отдали Берри и его матери. Она отметила, что любовь мальчика к котенку взаимна — Персик искренне благодарен своему спасителю.

Ранее сообщалось, что в Великобритании активисты помешали выгнать со станции скорой помощи кота, прожившего там 16 лет. Новое начальство решило «уволить» животное, поскольку его шерсть может вызывать аллергию у сотрудников, но общественная любовь спасла его.

