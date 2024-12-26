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14:51, 26 декабря 2024Россия

Медведев связал этнические анклавы из семей мигрантов с угрозами экстремизма

Медведев: этнические анклавы в России могут стать рассадниками экстремизма
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Этнические анклавы, формирующиеся из семей мигрантов в России, могут стать рассадниками экстремизма. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

По его словам, длительное нахождение семей иностранцев в России создает нагрузку на социальную сферу, а в некоторых случаях становится причиной напряженности в межнациональных отношениях.

«Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», — сказал он.

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Ранее прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры России Дмитрий Вагурин назвал причины разжигания ненависти к мигрантам в стране.

По его мнению, это делается искусственно среди радикально настроенных лиц с целью затормозить развитие государства или развалить его.

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