Генпрокуратура России назвала причины разжигания ненависти к мигрантам

Генпрокуратура: ненависть к мигрантам разжигают искусственно с целью развала РФ

Прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры России Дмитрий Вагурин назвал причины разжигания ненависти к мигрантам в стране. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Генпрокуратуры пояснил, что это делается искусственно среди радикально настроенных лиц с целью затормозить развитие государства или развалить его.

Вагурин отметил, что зачастую негативные поступки отдельных иностранцев целенаправленно преподносятся как модель поведения всей нации.

«Делается это для того, чтобы разобщить население страны, посеять вражду между нациями, в конечном итоге - затормозить развитие России и даже развалить ее», — сказал прокурор.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор усилит контроль за знанием русского языка мигрантами. За устной и письменной речью мигрантов будут следить даже после получения сертификата на владение языком.

