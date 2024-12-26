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20:48, 26 декабря 2024Бывший СССР

На Украине повторно отправили в СИЗО бывшего начальника одесского ТЦК

Экс-начальника одесского ТЦК отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Экс-начальника одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Евгения Борисова отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог в 402 миллиона гривен (около 958 миллионов рублей). Об этом сообщило издание «Общественное».

Отмечается, что 25 декабря чиновника задержали на выходе из СИЗО в Киеве, после того как он внес залог в размере 39 миллионов гривен (около 93 миллионов рублей). Его обвиняют в том, что он оформил себе небоевую травму как боевую и получил за нее из бюджета 165 тысяч гривен.

Как сообщает «Общественное», защита Борисова настаивала на том, что ранения полученные «во время защиты родины» были получены в результате шести выстрелов из пистолета главой областной военной администрации (ОВА). Однако впоследствии представители подсудимого поменяли свои показания и заявили, что в военкома стрелял один из сотрудников ОВА.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК начали вручать повестки в костюмах Деда Мороза. На попавших в сеть кадрах видно, как несколько человек в камуфляже выходят из военной машины и переодеваются в сказочных персонажей.

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