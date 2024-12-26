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19:22, 26 декабря 2024Бывший СССР

На Украине возбудили дело в отношении издевавшегося над солдатами командира

ГБР Украины завело дело против издевавшегося над солдатами командира бригады ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении командиру одного из взводов 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), который издевался над солдатами. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Следствие установило многочисленные факты применения старшим лейтенантом неуставных мер воздействия в отношении своих подчиненных», — указано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент офицер скрывается от следствия, а после задержания будет отправлен под стражу. Как пишет издание «Страна.ua», речь идет о старшем лейтенанте Владиславе Пастухе, который обвинялся в избиении и унижении военнослужащих, находящихся в алкогольном опьянении.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в министерство обороны Украины на протяжении нескольких месяцев поступали обращения о нарушении прав бойцов 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. В настоящее время Лубинец выясняет, как в Минобороны страны реагировали на эти жалобы.

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