Названы пострадавшие от мошенников российские звезды

«Пятый канал»: Сафронов, Кудрявцева и Борисова пострадали из-за мошенников

За последние месяцы из-за мошенников пострадали политик Ирина Хакамада, телеведущие Лера Кудрявцева и Дана Борисова, писатель Эдвард Радзинский, певец и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, художник Никас Сафронов, актриса Галина Боб и многие другие. Список российских звезд, ставших жертвами мошенников, назвал «Пятый канал».

Певец Олег Газманова рассказал, что с трудом избежал подобного. «Мне звонила одна известная политик. Причем сразу звонила по видео: „А вы сдавали документ этот?“. Я говорю: „Нет“. Она говорит: „Нужно пересдать“», — поделился народный артист РФ.

Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, рассказал, что ему позвонил он сам. «Я просто офигел. Звонит человек, моим голосом со мной разговаривает», — заявил он.

Адвокат Гузель Пушкарева указала, что аферисты придумывают все более изощренные методы в своих преступных схемах, и уже прибегают к помощи искусственного интеллекта. «Они могут подменить голос, создать видео, направить, где будут родственники, где будут дети. И так далее», — уточнила она.

«Если фигурируют такие слова: „Если вы не сделаете, то…“, — тут возникнуть должны сомнения моментально», — напомнила Пушкарева.

Кроме того, жертвой мошенников стала актриса Раиса Рязанова, известная по фильму «Москва слезам не верит». Артистке позвонила неизвестная девушка, которая назвала себя помощницей представителя власти. Злоумышленница сказала Рязановой, что с ней якобы должны связаться, позже актрисе позвонили и сообщили, что она оказалась в списке людей, спонсировавших ВСУ.