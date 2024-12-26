Неизвестный пытался долететь до Мауи в нише шасси самолета и не выжил

Hawaii News Now: бездыханного человека нашли в шасси самолета United Airlines

Неизвестный забрался внутрь шасси самолета United Airlines, долетел до острова Мауи и не выжил. Его нашли бездыханным после приземления, сообщает Hawaii News Now.

Уточняется, что рейс вылетел из Чикаго, США, 24 декабря и спустя несколько часов прибыл на остров в Тихом океане. Там рабочие обнаружили в нише шасси человека без признаков жизни. Отмечается, что забраться туда можно лишь снаружи. Правоохранители пытаются установить, когда именно он проник в шасси.

Ранее мужчина проник в пустой самолет в аэропорту Сочи и грозился его сжечь. После прохождения досмотра 31-летний москвич выбежал на взлетно-посадочную полосу и забрался в самолет, готовившийся к вылету в Санкт-Петербург.