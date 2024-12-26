Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:17, 26 декабря 2024Путешествия

Неизвестный пытался долететь до Мауи в нише шасси самолета и не выжил

Hawaii News Now: бездыханного человека нашли в шасси самолета United Airlines
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Andrea Izzotti / Shutterstock / Fotodom

Неизвестный забрался внутрь шасси самолета United Airlines, долетел до острова Мауи и не выжил. Его нашли бездыханным после приземления, сообщает Hawaii News Now.

Уточняется, что рейс вылетел из Чикаго, США, 24 декабря и спустя несколько часов прибыл на остров в Тихом океане. Там рабочие обнаружили в нише шасси человека без признаков жизни. Отмечается, что забраться туда можно лишь снаружи. Правоохранители пытаются установить, когда именно он проник в шасси.

Ранее мужчина проник в пустой самолет в аэропорту Сочи и грозился его сжечь. После прохождения досмотра 31-летний москвич выбежал на взлетно-посадочную полосу и забрался в самолет, готовившийся к вылету в Санкт-Петербург.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о повторном применении «Орешника»

      На Украине повторно отправили в СИЗО бывшего начальника одесского ТЦК

      Елена Летучая обнажила грудь в кафе

      Путин назвал главное последствие разрыва газовой сделки с Украиной

      Израиль вывел из строя два порта в Йемене

      Российского военного осудили за хищение системного блока из магазина

      В США призвали Конгресс не допустить возвращение Трампа к власти

      Путин запретил тратить маткапитал на один вид жилья

      Россиян призвали отказаться от чайных пакетиков

      Кадыров наградил пятерых Кадыровых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше