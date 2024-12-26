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13:42, 26 декабря 2024Россия

Опубликовано видео звонка Путина семикласснице из Подмосковья

Президент Путин поговорил по телефону с 12-летней семиклассницей из Подмосковья
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Президент России Владимир Путин позвонил 12-летней семикласснице из Подмосковья Таисии Л., участвовавшей в благотворительной акции «Елка желаний». Видео телефонного разговора главы государства и школьницы опубликовано в Telegram-канале Кремля.

До этого Путин исполнил мечту девочки побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. В результате девочка, которая сама с шести лет занимается народными танцами, познакомилась с художественным руководителем ансамбля и ученицей знаменитого хореографа Еленой Щербаковой. Для школьницы провели экскурсию по помещениями театра. Кроме того, ей показали кабинет советского артиста.

В беседе с главой государства девочка рассказала, что ей все понравилось, а также сообщила о предстоящем походе на концерт и каток. В свою очередь, Путин добавил, что для школьницы также организуют экскурсии по кремлевским музеям.

Ранее Путин позвонил 10-летней Маргарите Р. из Шебекино Белгородской области, которая также участвовала в «Елке желаний». Глава государства помог девочке попробовать себя в качестве пилота самолета «Сухой Суперджет 100» на авиатренажере.

ЖЗЛ
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