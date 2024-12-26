Проход судов через Босфор временно перекрыли из-за танкера из России

Проход через Босфор временно перекрыли из-за следовавшего в Россию танкера

Власти Турции временно перекрыли проход судов через пролив Босфор из-за неполадок следовавшего в Россию танкера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Босфор временно перекрыт для транзита судов в обе стороны из-за технических неполадок у танкера Cordelia Moon, следовавшего из турецкого порта Ялова в Россию», — отметили в агентстве.

О судне известно, что длина корабля составляет 274 метра. Он плыл под флагом Панамы в Новороссийск.

Ранее в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика» сообщили, что в корпусе затонувшего между Испанией и Алжиром судна Ursa Major были пробоины, о чем свидетельствуют клубы дыма. В группе уточнили, что была предпринята попытка проникнуть в машинно-котельное отделение, чтобы установить причины проблемы, но данный ход не увенчался успехом.