Стало известно о пробоинах затонувшего судна Ursa Major

«Оборонлогистика»: в корпусе затонувшего судна Ursa Major были пробоины

В корпусе затонувшего между Испанией и Алжиром судна Ursa Major были пробоины, о чем свидетельствуют клубы дыма. Об этом заявили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика», передает РИА Новости.

«Из аварийного выхода машинного отделения, мастерской, фальштрубы и других мест шел едкий черно-сизый дым. Также дым шел из грибка вентиляции балластного танка WB 25 (танк был пустой), расположенного носовее обнаруженной пробоины, что свидетельствовало о наличии других пробоин корпуса судна», — отметили в пресс-службе.

Также в «Оборонлогистике» рассказали о попытке проникнуть в машинно-котельное отделение, чтобы установить причины проблемы, но данный ход не увенчался успехом.

Ранее стало известно, что экипаж российского судна Ursa Major эвакуировался после того, как стало понятно, что сухогруз нельзя спасти. В пресс-службе отметили, что экипаж в составе 14 человек отошел от судна в спасательной шлюпке, однако двое из них не были найдены. Также в компании сообщили, что произошедшее является террористической атакой.