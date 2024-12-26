Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 26 декабря 2024Мир

Стало известно о пробоинах затонувшего судна Ursa Major

«Оборонлогистика»: в корпусе затонувшего судна Ursa Major были пробоины
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В корпусе затонувшего между Испанией и Алжиром судна Ursa Major были пробоины, о чем свидетельствуют клубы дыма. Об этом заявили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика», передает РИА Новости.

«Из аварийного выхода машинного отделения, мастерской, фальштрубы и других мест шел едкий черно-сизый дым. Также дым шел из грибка вентиляции балластного танка WB 25 (танк был пустой), расположенного носовее обнаруженной пробоины, что свидетельствовало о наличии других пробоин корпуса судна», — отметили в пресс-службе.

Также в «Оборонлогистике» рассказали о попытке проникнуть в машинно-котельное отделение, чтобы установить причины проблемы, но данный ход не увенчался успехом.

Ранее стало известно, что экипаж российского судна Ursa Major эвакуировался после того, как стало понятно, что сухогруз нельзя спасти. В пресс-службе отметили, что экипаж в составе 14 человек отошел от судна в спасательной шлюпке, однако двое из них не были найдены. Также в компании сообщили, что произошедшее является террористической атакой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы поможем по украинскому вопросу». Лавров рассказал о тайных попытках Франции помирить Москву и Киев

      Центробанк Турции снизил учетную ставку впервые почти за два года

      Популярности акций Tesla стал угрожать опасный конкурент

      Проход судов через Босфор временно перекрыли из-за танкера из России

      В МВД раскрыли число попыток поджогов и подрывов по указаниям мошенников за неделю

      Раскрыты обостряющиеся после новогодних праздников болезни

      Вор украл младенца Иисуса из вертепа и вернул его с извинительной запиской

      Министра сельского хозяйства Бурятии заподозрили в превышении должностных полномочий

      В России осудили мужчину за мошенничество при строительстве многоквартирных домов

      Хлои Кардашьян подарила сестре украшенный стразами скутер для инвалидов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше