Раскрыты подробности эвакуации экипажа затонувшего российского судна Ursa Major

«Оборонлогистика»: экипаж Ursa Major эвакуировался, поняв, что судно не спасти

Экипаж российского судна Ursa Major эвакуировался после того, как стало понятно, что сухогруз нельзя спасти. Об этом заявили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика», сообщает РИА Новости.

«Экипаж судна пытался локализовать повреждения, но из-за резкого увеличения крена на правый борт и деферента на корму, понимая, что гибель судна неминуема, капитаном было принято решение об эвакуации экипажа и подан сигнал бедствия», — заявила компания-владелец судна.

В пресс-службе отметили, что экипаж в составе 14 человек отошел от судна в спасательной шлюпке, однако двое из них не были найдены.

Ранее в «Оборонлогистике» заявили, что против российского сухогруза была совершена террористическая атака. Утверждается, что при аварийном осмотре была обнаружена пробоина с рваными краями направленными внутрь судна.