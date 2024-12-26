Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:35, 26 декабря 2024Мир

Раскрыты подробности эвакуации экипажа затонувшего российского судна Ursa Major

«Оборонлогистика»: экипаж Ursa Major эвакуировался, поняв, что судно не спасти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters

Экипаж российского судна Ursa Major эвакуировался после того, как стало понятно, что сухогруз нельзя спасти. Об этом заявили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика», сообщает РИА Новости.

«Экипаж судна пытался локализовать повреждения, но из-за резкого увеличения крена на правый борт и деферента на корму, понимая, что гибель судна неминуема, капитаном было принято решение об эвакуации экипажа и подан сигнал бедствия», — заявила компания-владелец судна.

В пресс-службе отметили, что экипаж в составе 14 человек отошел от судна в спасательной шлюпке, однако двое из них не были найдены.

Ранее в «Оборонлогистике» заявили, что против российского сухогруза была совершена террористическая атака. Утверждается, что при аварийном осмотре была обнаружена пробоина с рваными краями направленными внутрь судна.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сорвана серия готовившихся Украиной покушений на высокопоставленных военных Минобороны

      Зеленский решил уволить посла Украины в Германии

      Выигравший 110 миллиардов рублей участник лотереи объявился через девять месяцев

      Лукашенко поздравил Боярского с юбилеем

      В отношении пытавшегося зайти в российскую школу мужчины с ножом возбудили дело

      В российской школе нашли бездыханного охранника

      Россия захотела открыть консульства в четырех городах Азии

      В российском городе раздели Ленина

      Обстрел ВСУ повредил 15 легковых автомобилей в российском регионе

      Суд обязал вернуть в Россию картину XVI века

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше