Путин: поставка газа через Украину невозможна в условиях иска Киева

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы сказали, мы будем поставлять, даже если это будет там "Сокар" азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая», — заявил российский лидер.

Путин сообщил, что Украина прекратила один из газовых маршрутов на своей территории и заявила, что необходимо оплатить объемы газа, которые не проходили через ее сеть. Президент подчеркнул, что Украина предлагает поставлять газ через свою территорию, однако украинские власти не желают взыскивать средства через арбитражный суд.

В итоге это приведет к ситуации, когда граждане России будут поставлять газ в европейскую страну, а деньги, согласно решению арбитража, будут автоматически перечисляться в Украину для погашения иска против «Газпрома», заключил Путин.

В октябре европейцы закупили российский СПГ на максимальные с ноября 2023 года 701,5 миллиона евро. Более половины указанной суммы пришлось на Францию, а РФ оказалась второй по поставкам в страны сообщества, опередив с долей 21,2 процента США и уступив только Алжиру.