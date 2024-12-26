Путин рассказал о наказании Европы со стороны Украины из-за российского газа

Путин: Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа

Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа. После этого цены на газ в европейских странах вырастут, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Они клюют с руки Европы потому что без европейской поддержки Украина не то что воевать — существовать не может. Ну теперь наказывают уже Европу, закрывая контракт на поставку нашего газа, транзитные контракты, в Европу», — посетовал Путин.

По словам президента РФ, европейцам «непросто, ведь уже по 500 долларов за тысячу кубов цена на газ выросла». Путин также отметил, что российская сторона не провоцирует Украину на принятие подобных решений насчет газа, это политика Киева.

Ранее стало известно, что премьер Словакии Роберт Фицо мог предложить российскому президенту Владимиру Путину план по сохранению поставок газа в условиях прекращения украинского транзита. Кроме того, Словакия и Венгрия также могут заключить с РФ контракт, согласно которому газ будет становиться собственностью покупателей и уже в этом качестве транспортироваться по территории Украины.

В свою очередь, эксперт Игорь Юшков рассказал, что прекращение транзита российского газа через Украину ударит по всему Евросоюзу. Если поставки топлива в регион через Украину прекратятся, цены на газ вырастут для всех на фоне дефицита — вне зависимости от того, покупал кто-то его у России или нет, добавил он.