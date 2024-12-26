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13:15, 26 декабря 2024Экономика

Программу реновации в Москве расширят

В программу реновации жилья в Москве включат дома 60-70 годов постройки
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Под реновацию жилья в Москве подпадут не только «хрущевки», но и «брежневки». О расширении действующей программы заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе отчета в Мосгордуме. Его цитирует «Интерфакс».

Текущую программу реновации планируется завершить в 2032 году. «Но это не означает что будут решены все вопросы стареющего фонда. Скорее, наоборот, перед нами встанут еще более сложные задачи», — отметил Собянин.

Следом, по словам градоначальника, — очередь за 9-этажными и 12-этажными домами 60-70 годов постройки. Как пояснил мэр, зачастую такие здания проигрывают в качестве более старым «хрущевкам».

Мероприятия по капитальному ремонту, добавил Собянин, способны лишь продлить срок службы построек, но радикально решить проблему не могут. По мере действия программы реновации достойным жильем смогут обзавестись сотни тысяч москвичей. При этом, как подчеркивает мэр, в первую очередь в этом вопросе будут учитывать мнение жильцов.

Ранее столичные власти назвали неочевидную пользу от реновации жилья. Так, благодаря замене старого московского фонда и применению передовых энергосберегающих технологий можно сократить вредные выбросы в атмосферу.

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