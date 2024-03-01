Названа неочевидная польза реновации в Москве

Министр Багреева: московская реновация помогает бороться с изменениями климата

Реновация в Москве помогает бороться с изменениями климата. На неочевидную пользу жилищной программы указала министр столичного правительства, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

По ее словам, благодаря замене старого московского фонда удается сократить вредные выбросы, связанные с энергопотреблением. При строительстве новых объектов применяются передовые и энергосберегающие технологии. Снижаются объемы вредных выбросов и за счет развития транспорта. Экологичный общественный транспорт в столице становится все доступнее: москвичи активно передвигаются на электробусах, речных электротрамваях, метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и диаметрам (МЦД).

Как пояснила Багреева, современные мегаполисы также уделяют большое внимание мерам адаптации к меняющемуся климату. Новые решения в строительстве и модернизация прежних застроек призваны усилить защиту городского населения от жары, наводнений и сильных осадков.

Ранее москвичам назвали самые чистые районы города. Самыми экологичными оказались Ясенево и Измайлово. Самым загрязненным местом в столице, по мнению аналитиков, стала Капотня.