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20:54, 1 марта 2024Среда обитания

Названа неочевидная польза реновации в Москве

Министр Багреева: московская реновация помогает бороться с изменениями климата
СюжетРеновация Москвы:

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Реновация в Москве помогает бороться с изменениями климата. На неочевидную пользу жилищной программы указала министр столичного правительства, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

По ее словам, благодаря замене старого московского фонда удается сократить вредные выбросы, связанные с энергопотреблением. При строительстве новых объектов применяются передовые и энергосберегающие технологии. Снижаются объемы вредных выбросов и за счет развития транспорта. Экологичный общественный транспорт в столице становится все доступнее: москвичи активно передвигаются на электробусах, речных электротрамваях, метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и диаметрам (МЦД).

Как пояснила Багреева, современные мегаполисы также уделяют большое внимание мерам адаптации к меняющемуся климату. Новые решения в строительстве и модернизация прежних застроек призваны усилить защиту городского населения от жары, наводнений и сильных осадков.

Ранее москвичам назвали самые чистые районы города. Самыми экологичными оказались Ясенево и Измайлово. Самым загрязненным местом в столице, по мнению аналитиков, стала Капотня.

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      Виктория Клабукова
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