Россиянам назвали полезные и доступные зимой продукты

Нутрициолог Ветрогонская: зимой полезно есть замороженные ягоды

Фитнес-нутрициолог и консультант по здоровому образу жизни Елена Ветрогонская в беседе с Пятым каналом перечислила полезные и доступные продукты, которые должны быть на столах россиян зимой.

«Чтобы получить максимальную пользу, выбирайте сезонные местные овощи и фрукты и замороженные ягоды. Прекрасно, если на вашем столе ежедневно присутствуют зеленые овощи, все виды капусты, зелень», — призвала нутрициолог. По ее словам, также можно заморозить некоторые фермерские продукты с лета. Например, морковь, свеклу, зелень, клюкву, малину и бруснику. Так в них сохранится польза витаминов.

Также консультант по здоровому образу жизни рекомендовала включить в свой рацион жирные сорта рыбы, индейку, мясо, печень, печень трески, костные бульоны, бобовые, орехи и семена и нерафинированные масла. Кроме того, Ветрогонская призвала обратить внимание на продукты, богатые витаминами. Так, витамин С содержится в цитрусовых, красном перце, черной и красной смородине и квашенной капусте, витамин D — в жирных сортах рыбы, печени трески, яйцах и обогащенных молочных продуктах, а витамин К2 — в зеленых овощах, брокколи и капусте.

Специалист отметила, что для поддержания иммунитета, помимо сбалансированного питания, не менее важны здоровый образ жизни, хороший сон, физическая активность и отсутствие стресса.

Ранее эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова рассказала, какое количество оливье, холодца и селедки под шубой можно съесть за один раз без вреда для здоровья.