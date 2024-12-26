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13:41, 26 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенную расправу над тремя людьми 13 лет назад

В Москве осудят мужчину за убийство троих человек 13 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве осудят мужчину за расправу над тремя людьми 13 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в 2011 году мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в лесополосе недалеко от МКАД, где нанес множественные удары палкой по голове и телу троих своих знакомых без определенного места жительства. Травмы, полученные ими, оказались несовместимы с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал мужские тела в овраге.

Сразу выявить и задержать преступника не удалось. Спустя время следователи снова изучили материалы дела и провели дополнительные экспертизы. Это позволило установить причастность к преступлению 40-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин переехал знакомую на авто и удушил ее для сокрытия следов преступления.

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