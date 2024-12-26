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14:56, 26 декабря 2024Силовые структуры

Россиянину огласили приговор за попытку перехода на сторону ВСУ

Во Владимирской области суд вынес приговор жителю за попытку вступить в ряды ВСУ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Владимирский областной суд приговорил жителя города Вязники к 9,5 года колонии строгого режима за попытку вступить в ряды украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что в марте 2022 года мужчина решил перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовать в боевых действиях против российских военных. Для этого с марта по декабрь 2022 года он несколько раз отправил на электронную почту украинского формирования свою анкету, после чего решил выехать на Украину вне российских пунктов пропуска.

В мае 2023 года его задержали сотрудники ФСБ в Брянской области.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по статье о госизмене.

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