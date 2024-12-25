Жителя Москвы арестовали по статье о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по статье о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Чистяков за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Чистякова Е.В. заключили под стражу по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Личность арестованного и суть уголовного дела не сообщаются из-за грифа секретности.

Ранее второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова за госизмену в пользу Украины и терроризм.

До этого сообщалось о задержании безработного жителя города Абаза в Хакасии, подозреваемого в финансировании ВСУ.