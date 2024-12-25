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22:59, 25 декабря 2024Силовые структуры

Жителя Москвы арестовали по статье о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по статье о госизмене
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Чистяков за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Чистякова Е.В. заключили под стражу по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Личность арестованного и суть уголовного дела не сообщаются из-за грифа секретности.

Ранее второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова за госизмену в пользу Украины и терроризм.

До этого сообщалось о задержании безработного жителя города Абаза в Хакасии, подозреваемого в финансировании ВСУ.

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