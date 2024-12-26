Россиянка поругалась с женой брата и удушила ее цепочкой

В Пермском крае россиянка поругалась с женой брата и учинила над ней расправу

В Пермском крае перед судом предстанет жительница села Уинское, обвиняемая в жестоком преступлении. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 марта обвиняемая, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, поругалась с женой родного брата. Женская ссора переросла во взаимные обвинения. В какой-то момент злоумышленница бросилась на свою сноху, повалила ее на пол и задушила нательной цепочкой, пережав шею.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Красноярске россиянин переехал знакомую на авто и удушил ее для сокрытия следов преступления.