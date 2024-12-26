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08:30, 26 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска продвинулись в ДНР

Марочко: ВС России продвинулись в Тернах в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Тернах в Донецкой народной республике (ДНР) и взяли под контроль около 40 процентов села. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, в населенном пункте Терны передовые отряды российских войск продвинулись в сторону южных окраин села. Он добавил, что ВС России также продвигаются восточнее Ямполовки. На данный момент расстояние между населенным пунктом и передовыми позициями российских подразделений сократилось и составляет менее 2 километров.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил о взятии российскими войсками под контроль жилой зоны Курахово. Он добавил, что на территории Кураховской ТЭЦ сконцентрировались оставшиеся в городе военные украинских войск и военная техника.

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