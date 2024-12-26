Российские войска взяли под контроль Гиганта в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Гигант в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Гиганта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

«В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение четырем бригадам противника в районе населенных пунктов Часов Яра, Северск, Курахово и Дружковка. Украинские войска за сутки потеряли до 230 бойцов, гаубицу Д-30, американское орудие М119 и автомобиль.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) меняется кардинально, движение происходит каждый день. По словам главы государства, военные берут территорию под контроль квадратными километрами.