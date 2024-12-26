Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 26 декабря 2024Россия

Российские войска взяли под контроль Гиганта в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Гигант в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль село Гиганта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

«В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение четырем бригадам противника в районе населенных пунктов Часов Яра, Северск, Курахово и Дружковка. Украинские войска за сутки потеряли до 230 бойцов, гаубицу Д-30, американское орудие М119 и автомобиль.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) меняется кардинально, движение происходит каждый день. По словам главы государства, военные берут территорию под контроль квадратными километрами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина пыталась подорвать высокопоставленных российских военных. Бомбу собирались передать под видом подарка

      Программу реновации в Москве расширят

      Прибыль одного из крупнейших российских банков взлетела

      В Кремле призвали не строить гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане

      На Украине заступились за Россию в ответ на критику экс-посла США

      Служебную собаку впервые наградили медалью Росгвардии в Петербурге

      На Украине сделали прогноз по возвращению беженцев

      Стала известна ситуация с лимитами по семейной ипотеке

      Российский бортпроводник оказался среди пассажиров упавшего в Актау самолета и не выжил

      В российском регионе осудили троих мужчин за нападение на свадебный микроавтобус

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше