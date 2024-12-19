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12:38, 19 декабря 2024Россия

Путин оценил ход спецоперации на Украине

Путин: ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение происходит каждый день
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) меняется кардинально, движение происходит каждый день. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам российского лидера, военные берут территорию под контроль квадратными километрами.

«Движение идет по всей линии фронта каждый день (...). Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами», — заявил Путин.

О наступлении российских войск по всей линии фронта заявлял и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, с января 2024 года российские войска заняли 190 населенных пунктов в зоне спецоперации, взяв под контроль 4,5 тысячи квадратных километров территории.

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