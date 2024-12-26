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10:40, 26 декабря 2024Россия

Российским младшеклассникам прочитали лекцию о квадроберах

В школе Хабаровского края младшеклассникам рассказали о квадроберах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В школе № 80 Хабаровского края ученикам младших классов прочитали лекцию о квадроберах. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На уроке для детей выступил сопредседатель Совета отцов Хабаровска Андрей Никонов. Он рассказал ученикам, что не стоит уподобляться квадроберам и нужно обходить их стороной.

«У всех был негативный опыт — никто не сказал что-то хорошее [о квадроберах]. Даже некоторые дети говорят, а как с такими нам [себя] вести? Потому что они проявляют крайнюю агрессию. Я сказал, что постарайтесь их убедить. Если не получается аргументированно, скажите, что это просто плохо», — вспомнил Никонов.

Он добавил, что в конце урока дети единогласно подняли руки и согласились с тем, что квадробинг — это плохо.

Ранее Минпросвещения обозначило свою позицию по квадробингу. Там заявили, что необходимости в разработке и введении методички по квадроберам в школах России нет.

Квадробика — увлечение, при котором люди (преимущественно дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты.

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