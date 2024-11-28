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08:55, 28 ноября 2024Россия

Минпросвещения России обозначило свою позицию по квадробингу

Минпросвещения: необходимости в методичках по квадроберам для школ нет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Необходимости в разработке и введении методички по квадроберам в школах России нет, заявили в Минпросвещения. Ведомство придерживается позиции о недопущении информирования о квадробинге, чтобы избежать лишнего интереса к этой теме, передает РИА Новости.

Так министерство прокомментировало обращение депутата Госдумы Татьяны Букцой, которая обратилась к главе ведомства Сергею Кравцову с просьбой проинформировать ее о позиции ведомства насчет квадробинга, в том числе — методичек по квадробингу в школах. Речь также шла про проведение в образовательных учреждениях профилактических бесед о негативном влиянии квадробинга.

«Методические рекомендации по данной теме не разрабатывались и не направлялись в субъекты Российской Федерации», — следует из ответа министерства. Там подчеркивается, что, согласно закону «Об образовании», родители имеют больше прав на воспитание детей, поэтому выбор методов воспитательной работы остается за ними.

В Госдуме в октябре начали работу над законопроектом о контроле квадробинга. При этом глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина с сомнением отнеслась к рассуждениям о запрете квадробинга. В Кремле назвали квадробинг полной ерундой.

Квадробика — увлечение, при котором люди (преимущественно дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты.

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