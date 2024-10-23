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07:14, 23 октября 2024Россия

В Госдуме обратились в Минпросвещения с просьбой обозначить позицию по квадробингу

Буцкая обратилась в Минпросвещения с просьбой обозначить позицию по квадробингу

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая направила министру просвещения Сергею Кравцову обращение с просьбой проинформировать ее о позиции ведомства по квадробингу. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Так, на сегодняшний день, в средствах массовой информации и социальных сетях появляются сообщения о том, что в образовательных учреждениях (школах) с учениками и их родителями проводятся "профилактические беседы" о негативном влиянии субкультуры "квадробинга"», — говорится в сообщении.

Буцкая также запросила у Минпросвещения рекомендации по работе с детьми по возникшей субкультуре. Она обратила внимание, что, помимо квадробинга, дети вовлекаются в субкультуры «фурии» и «терианы», что также может быть опасно для общества.

В Госдуме в октябре начали работу над законопроектом о контроле квадробинга. При этом глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина с сомнением отнеслась к рассуждениям о запрете квадробинга. В Кремле назвали квадробинг полной ерундой.

Квадробика — увлечение, при котором люди (преимущественно дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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