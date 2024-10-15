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07:10, 15 октября 2024Россия

В Госдуме начали работу над законопроектом о контроле квадробинга

Майданов: в Госдуме начали работу над законопроектом о контроле квадробинга

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские депутаты работают над проектом закона, который установит контроль над квадробингом, который «не полезен для детей и общества». Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России, организатор проекта «Всероссийский День отца» Денис Майданов в беседе с ТАСС.

Певец подчеркнул, что сначала ему казалось это игрой, но потом дети начали это воспринимать как свой образ жизни, а это — «уже не игрушки».

«Для меня очевидно, что квадробинг не полезен. Для наших детей есть куча других способов себя занять», — отметил он.

Ранее Народный артист России Сергей Безруков заявил, что не увидел ничего страшного в увлечении детей квадробингом, так как это игра.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина также с сомнением отнеслась к рассуждениям о запрете квадробинга. Она считает, что это временное явление, которое через какое-то время сойдет на нет, а тем, кто подражает животным, надо просто дать возможность побыть детьми.

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      Юлия Мискевич
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