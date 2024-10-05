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14:43, 5 октября 2024Экономика

Безруков нашел пользу в квадробинге

Безруков: подражание животным раскрепощает детей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Сергей Безруков не увидел ничего страшного в увлечении детей квадробингом, так как это игра. Его слова цитирует 78.ru.

По его мнению, подражание животным раскрепощает детей. В связи с этим он обратил внимание, что на первых курсах студентов театральных вузов учат изображать животных. Посему и квадроберы, как полагает Безруков, могут в будущем стать актерами.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина также с сомнением отнеслась к рассуждениям о запрете квадробинга. Она считает, что это временное явление, которое через какое-то время сойдет на нет, а тем, кто подражает животным, надо просто дать возможность побыть детьми.

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