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13:24, 26 декабря 2024Россия

Российский чиновник назвал себя обаятельным и оплатил бутылку водки «голливудской улыбкой»

Чиновник из Калининграда случайно купил бутылку водки улыбкой
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ

Начальник калининградского Центра информатизации образования Дмитрий Кулагин случайно купил бутылку водки. О произошедшем с ним случае он рассказал в соцсети, однако позднее удалил публикацию. Сохраненный пост чиновника опубликовало издание «Подъем» в Telegram.

По словам Кулагина, все произошло в очереди на оплату покупок в одном из сетевых магазинов. Когда стоявший перед ним гражданин пытался оплатить спиртное, чиновник встретился глазами с женщиной-кассиром. «Я ей улыбаюсь... И тут внезапно замечаю свое обаятельное отражение в экране терминала», — пояснил он. После этого начальник Центра информатизации услышал звуковой сигнал, информирующий о состоявшейся покупке.

Выяснилось, что автоматика была настроена на оплату покупок улыбками. «И вот моя голливудская [улыбка] оплатила покупку незнакомца!» — заключил Кулагин.

После того как на публикацию обратили внимание СМИ, чиновник удалил пост, объяснив это повышенным вниманием со стороны «недобросовестных журналистов».

Ранее российским чиновникам предложили делать обзоры на магазины с дешевыми продуктами. С такой инициативой выступил руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков. Первые результаты подобных мероприятий чиновников обязали представить главе региона уже через две недели.

ЖЗЛ
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