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10:21, 26 декабря 2024Россия

Российский губернатор приехал на встречу с жителями региона в куртке с надписью «командир»

Вологодский губернатор Филимонов приехал к жителям региона в куртке «командир»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Вологодский губернатор Георгий Филимонов приехал на встречу с жителями региона в куртке с надписью «командир». Видео с позирующим в подобной одежде Филимоновым опубликовано в Telegram-канале главы региона.

Известно, что в таком виде Филимонов посетил предновогоднюю встречу с детьми-спортсменами. Чиновник рассказал, что показал детям жест, который символизирует гармонию между разумом и мощью. Кроме того, в посвященном спортсменам посте он напомнил о своей карьере и заслугах. «Я представляю в общественном качестве Федерацию ушу России, в том числе на таких международных мероприятиях, как прошедшие недавно Дни Вологодской области в Китае», — сообщил подписчикам губернатор.

Георгий Филимонов был назначен врио губернатора Вологодской области в октябре 2023 года, а 8 сентября 2024-го был избран и вступил в должность. О чиновнике известно, что в 1999 году он стал лучшим на соревнованиях по кикбоксингу в категории борьбы с невидимым противником. Также он рассказывал, что по «славянской дохристианской традиции» имеет некое тайное имя.

Филимонов после назначения попал в ряд скандалов — он хвастался картиной, на которой Иосиф Сталин жмет ему руку, а на инаугурацию выходил под музыку композиции «Небо славян» группы «Алиса», в которой поется о «точащем семени Орды» и о гнете «басурман» (искаженное от «мусульманин»).

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