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14:26, 26 декабря 2024Экономика

Рыбе в России предрекли подорожание

Фомин: в 2025 году цены на рыбу в России вырастут на 5-20 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В 2025 году цены на рыбу в России вырастут на 5-20 процентов. Подорожание предрек вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин, его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, несмотря на достаточно серьезный рост цен в уходящем году, рыба и продукция из нее продолжат дорожать и в 2025-м. Тенденция будет зависеть от инфляции и курсов валют, от улова и международных политических и экономических отношений России с другими странами.

В первую очередь подорожание затронет красную рыбу, которую выращивают на местах. Эта рыба всегда была в два-три раза дороже дикого лосося. При этом на фоне дефицита импортной продукции из-за санкций рынок отреагировал резким ростом цен, который продолжится по мере ослабления рубля.

Цены на треску, пикшу, палтуса и морепродукты опередят инфляцию — к этому приведет снижение вылова, который наблюдается четвертый год подряд, по каждому виду есть уменьшение вылова порядка 20 процентов.

Подорожание икры в России ранее охарактеризовали аномальным. По словам завкафедрой маркетинга РУДН Александра Зобова, отпускная стоимость красной икры в стране выросла более чем на 50 процентов. Сложности с выловом красной рыбы, по словам Зобова, действительно влияют на ситуацию. В стране они наблюдаются в последние три-четыре года, подчеркнул он.

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