Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:23, 19 декабря 2024Экономика

Рост цен на один продукт питания в России назвали аномальным

Аналитик Зобов: отпускные цены на красную икру в РФ выросли более чем на 50 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В 2024 году отпускные цены на красную икру в России выросли более чем на 50 процентов. Об аномальном удорожании этого продукта питания в стране заявил заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов, его слова приводит ТАСС.

Это обстоятельство в итоге привело к заметному увеличению розничных цен на икру в преддверии новогодних праздников. Удорожание подобной продукции в России эксперт связал прежде всего с проблемой вылова красной рыбы. Трудности с этим в стране, как отметил аналитик, наблюдаются «последние 3-4 года».

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщили о падении объемов вылова лососевых до минимума за последние 19 лет. С 1 января по 19 ноября 2024 года в РФ добыли в общей сложности 235,4 тысячи тонн, что оказалось худшим результатом с 2005 года. Для сравнения, в 2023-м показатель составил 609 тысяч тонн, а рекордный уровень был зафиксирован по итогам 2018-го, когда в стране выловили почти 685 тысяч тонн этой рыбы.

На этом фоне производство красной икры в России с начала 2024 года упало втрое, в январе-октябре показатель составил лишь 10 тысяч тонн. За отчетный период заметно просели и объемы выпуска имитированной (искусственной) красной икры — с 718 до 544 тонн.

В результате в октябре средняя стоимость килограмма красной икры в России впервые превысила отметку в 8 тысяч рублей и достигла рекордного уровня 8104 рубля. Эксперты прогнозировали, что эта продукция подорожает еще на 20 процентов перед новогодними праздниками в том числе из-за деятельности браконьеров в Приморском крае.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили о серьезных нарушениях в работе Минпросвещения. В ведомстве прошли масштабные проверки

      Женщина пять лет притворялась покойной сестрой-близнецом и наконец раскрыла правду семье

      42-летняя Алена Водонаева показала откровенное декольте

      Песков высказался об участии журналистов из недружественных стран на прямой линии Путина

      В Раде заявили об отсутствии мер по реализации «плана стойкости» Зеленского

      Названа цена самой дешевой «однушки» у метро в Москве

      В США признали уничтожение Россией четырех украинских Patriot

      Армия России взяла под контроль два населенных пункта в ДНР

      В «Акроне» рассказали о зарплате Дзюбы

      Украина взяла ответственность за удар по Новошахтинскому НПЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше