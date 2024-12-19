Рост цен на один продукт питания в России назвали аномальным

Аналитик Зобов: отпускные цены на красную икру в РФ выросли более чем на 50 %

В 2024 году отпускные цены на красную икру в России выросли более чем на 50 процентов. Об аномальном удорожании этого продукта питания в стране заявил заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов, его слова приводит ТАСС.

Это обстоятельство в итоге привело к заметному увеличению розничных цен на икру в преддверии новогодних праздников. Удорожание подобной продукции в России эксперт связал прежде всего с проблемой вылова красной рыбы. Трудности с этим в стране, как отметил аналитик, наблюдаются «последние 3-4 года».

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщили о падении объемов вылова лососевых до минимума за последние 19 лет. С 1 января по 19 ноября 2024 года в РФ добыли в общей сложности 235,4 тысячи тонн, что оказалось худшим результатом с 2005 года. Для сравнения, в 2023-м показатель составил 609 тысяч тонн, а рекордный уровень был зафиксирован по итогам 2018-го, когда в стране выловили почти 685 тысяч тонн этой рыбы.

На этом фоне производство красной икры в России с начала 2024 года упало втрое, в январе-октябре показатель составил лишь 10 тысяч тонн. За отчетный период заметно просели и объемы выпуска имитированной (искусственной) красной икры — с 718 до 544 тонн.

В результате в октябре средняя стоимость килограмма красной икры в России впервые превысила отметку в 8 тысяч рублей и достигла рекордного уровня 8104 рубля. Эксперты прогнозировали, что эта продукция подорожает еще на 20 процентов перед новогодними праздниками в том числе из-за деятельности браконьеров в Приморском крае.