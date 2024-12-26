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12:45, 26 декабря 2024Силовые структуры

Сергей Аксенов сообщил о смене руководства ФСБ в Крыму и Севастополе

Сергей Аксенов: в Крыму и Севастополе произошла смена руководства управления ФСБ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В конце текущего года произошла смена руководства в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. Об этом в четверг, 26 декабря, со ссылкой на главу региона сообщает РИА Новости.

Глава региона поблагодарил теперь уже бывшего начальника управления Леонида Михайлюка и рассказал о четырех предотвращенных на него покушениях. Михайлюк возглавлял региональное управление ФСБ с 2018 года. По данным агентства, в настоящее время он переведен на должность главы управления ведомства в Краснодарский край. Крымское управление возглавит новый начальник, недавно переведенный в республику из российского приграничного региона.

Ранее, в ноябре, замминистра обороны Анна Цивилева сообщила о смене руководства в 111-м Главном государственном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, подведомственном Минобороны.

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