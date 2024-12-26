Сергей Аксенов сообщил о смене руководства ФСБ в Крыму и Севастополе

Сергей Аксенов: в Крыму и Севастополе произошла смена руководства управления ФСБ

В конце текущего года произошла смена руководства в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. Об этом в четверг, 26 декабря, со ссылкой на главу региона сообщает РИА Новости.

Глава региона поблагодарил теперь уже бывшего начальника управления Леонида Михайлюка и рассказал о четырех предотвращенных на него покушениях. Михайлюк возглавлял региональное управление ФСБ с 2018 года. По данным агентства, в настоящее время он переведен на должность главы управления ведомства в Краснодарский край. Крымское управление возглавит новый начальник, недавно переведенный в республику из российского приграничного региона.

Ранее, в ноябре, замминистра обороны Анна Цивилева сообщила о смене руководства в 111-м Главном государственном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, подведомственном Минобороны.