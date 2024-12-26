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05:08, 26 декабря 2024Силовые структуры

Силовики задержали главврача Балашихинской больницы

РИА: главврача, депутата горсовета Балашихи Антипова задержали по делу о взятках
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Zhabrikov / Global Look Press

Депутат городского Совета Балашихи и по совместительству главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов был задержан сотрудниками силовых ведомств в связи с уголовным делом о взяточничестве. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении депутата горсовета Михаила Антипова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — уточнил собеседник агентства.

Максимальное наказание, которое предусмотрено по этой статье — тюремное заключение сроком до 15 лет вместе с выплатой штрафа.

По версии следствия, Антипов на протяжении нескольких лет брал взятки в виде денег от сотрудников больницы в обмен на покровительство.

Ранее сообщалось, что в Тюмени Центральный районный суд приговорил бывшего депутата Гордумы Андрея Кима к двум годам лишения свободы за мошенничество. Фигурант должен был стать посредником во взятках чиновникам в размере 3 миллионов рублей, но свое обещание он не сдержал, решив присвоить деньги.

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