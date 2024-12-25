Бывший депутат российской Гордумы получил два года колонии за мошенничество

В Тюмени бывший депутат Гордумы Ким приговорен к двум годам за мошенничество

В Тюмени Центральный районный суд приговорил бывшего депутата Городской думы (Гордумы) Андрея Кима к двум годам лишения свободы за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ким признан виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, по обвинению по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») он оправдан из-за отсутствия состава преступления. Суд признал за ним право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

По данным aif.ru, суд установил, что к бывшему депутату за помощью в получении подписи в документах о проведении капремонта в многоквартирных домах обратился гендиректор некой строительной компании. Фигурант должен был стать посредником во взятках чиновникам в размере трех миллионов рублей, но свое обещание он не сдержал, потому что хотел присвоить всю сумму.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали депутата Совета депутатов города Обь, подозреваемого в покушении на мошенничество.