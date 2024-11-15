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20:07, 15 ноября 2024Силовые структуры

Российский депутат получил взятку на кассе продуктового магазина и попал на видео

В Сибири задержали депутата, получившего 3 млн рублей взятки на кассе магазина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали депутата Совета депутатов города Обь, подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Новосибирской области и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как двое мужчин стоят на кассе в продуктовом магазине. Один из них складывает покупки в пакет, а затем следом кладет в него предмет, в который, предварительно, завернуты деньги. После этого сотрудники силовых структур задерживают подозреваемого на выходе из магазина.

По данным ведомства, задержанный предложил знакомому мужчине помочь с прекращением преследования по его уголовному делу за взятку в шесть миллионов рублей. При этом, как уточнили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении Следственного комитета России, реально повлиять на это депутат никак не мог. Он был задержан во время передачи аванса в размере трех миллионов рублей около одного из магазинов города в четверг, 14 ноября.

В ближайшее время фигуранту уголовного дела по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ изберут меру пресечения. Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.

Ранее во Владимирской области в отношении двух депутатов органов местного самоуправления возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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