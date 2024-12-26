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13:04, 26 декабря 2024Силовые структуры

Служебную собаку впервые наградили медалью Росгвардии в Петербурге

В Петербурге служебную собаку Маджар впервые наградили медалью Росгвардии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Росгвардия. Северо-Западный округ»

В Санкт-Петербурге впервые наградили медалью Росгвардии служебную собаку по кличке Маджар, выслужившую установленные сроки военной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства.

Как уточнили в Росгвардии, немецкая овчарка на протяжении шести лет обеспечивала охрану общественного порядка и общественной безопасности в Петербурге. Маджар принимал участие в охране праздника выпускников «Алые паруса», Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дня Военно-Морского флота и других крупных мероприятий.

Всего служебная собака выполнила более двухсот задач.

Во время торжественного мероприятия Маджару вручили знак отличия «За верную службу служебной собаки», учрежденный в 2024 году, игрушки и лакомства. Его бронежилет сменили на «гражданский» комбинезон, а саму овчарку передали новой хозяйке в любящую семью.

На место Маджара на службу уже пришла голландская овчарка по кличке Арья.

Ранее в калининградском ОМОН «Град» Росгвардии минно-разыскную собаку по кличке Базука торжественно проводили на заслуженный отдых.

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