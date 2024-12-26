Сотни заключенных сбежали из тюрьмы в Мозамбике

AFP: 1534 заключенных сбежали из тюрьмы в Мапуту, 150 человек задержаны

Из тюрьмы в столице Мозамбика Мапуту сбежали 1534 заключенных, из них 150 человек позднее были задержаны. О бегстве сотен осужденных сообщило Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что во время побега произошли столкновения между заключенными и сотрудниками исправительного учреждения. В результате 33 человека погибли, еще 15 получили ранения. В ходе розыска, прошедшего при поддержке армии, 150 заключенных были задержаны.

Начальник полиции Мозамбика Бернардин Рафаэл подчеркнул, что побег стал возможен из-за того, что протестующие приблизились к стенам тюрьмы, тем самым спровоцировав волнения внутри учреждения. Кроме того, около 30 заключенных были связаны с вооруженными группировками.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, скрывавшийся 14 лет убийца попался из-за того, что проехал на автомобиле на красный свет. Во время проверки документов сотрудники полиции обнаружили, что он объявлен в розыск в штате Вирджиния.