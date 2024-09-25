Скрывавшийся 14 лет преступник попался из-за нарушения правил дорожного движения

В США скрывавшийся 14 лет убийца проехал на красный свет и попался полиции

В штате Флорида, США, скрывавшийся 14 лет убийца попался из-за того, что проехал на автомобиле на красный свет. Об этом сообщает The Independent.

43-летнего Тимоти Хикерсона остановили за грубое нарушение правил дорожного движения (ПДД). Во время проверки сотрудники полиции обнаружили, что он объявлен в розыск в штате Вирджиния.

Согласно результатам расследования, в марте 2010 года Хикерсон взломал дом 23-летнего Шейна Донахью и обокрал его. Через несколько дней Донахью пропал без вести. Полиция решила, что с ним расправились, и стала подозревать в этом Хикерсона. Тот пустился в бега.

Мотив Хикерсона неизвестен до сих пор. За эти годы полицейским также не удалось найти останки Донахью. Преступник будет содержаться в тюрьме, пока его не экстрадируют в Вирджинию.

После поимки Хикерсона шериф округа обратился к другим беглецам. «Если вы скрываетесь от правосудия, мы поймаем вас независимо от того, откуда вы сбежали, и отправим в тюрьму», — пообещал он.

Ранее сообщалось, что в США 52-летнего мужчину из штата Миссури обвинили в изнасиловании и убийстве 31-летней давности. Поводом для этого стал ДНК-тест.