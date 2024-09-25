Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 25 сентября 2024Из жизни

Скрывавшийся 14 лет преступник попался из-за нарушения правил дорожного движения

В США скрывавшийся 14 лет убийца проехал на красный свет и попался полиции

Кадр: Flagler County Sheriff's Office

В штате Флорида, США, скрывавшийся 14 лет убийца попался из-за того, что проехал на автомобиле на красный свет. Об этом сообщает The Independent.

43-летнего Тимоти Хикерсона остановили за грубое нарушение правил дорожного движения (ПДД). Во время проверки сотрудники полиции обнаружили, что он объявлен в розыск в штате Вирджиния.

Согласно результатам расследования, в марте 2010 года Хикерсон взломал дом 23-летнего Шейна Донахью и обокрал его. Через несколько дней Донахью пропал без вести. Полиция решила, что с ним расправились, и стала подозревать в этом Хикерсона. Тот пустился в бега.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Мотив Хикерсона неизвестен до сих пор. За эти годы полицейским также не удалось найти останки Донахью. Преступник будет содержаться в тюрьме, пока его не экстрадируют в Вирджинию.

После поимки Хикерсона шериф округа обратился к другим беглецам. «Если вы скрываетесь от правосудия, мы поймаем вас независимо от того, откуда вы сбежали, и отправим в тюрьму», — пообещал он.

Ранее сообщалось, что в США 52-летнего мужчину из штата Миссури обвинили в изнасиловании и убийстве 31-летней давности. Поводом для этого стал ДНК-тест.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отказался от переговоров с Россией для решения конфликта на Украине

      В России назвали нереалистичным «план победы» Украины

      В США раскритиковали предложения по мирному урегулированию на Украине

      Небензя обвинил «диктатуру» Зеленского в желании ввергнуть мир в Третью мировую войну

      Президент Ирана призвал урегулировать конфликт между Россией и Украиной

      Лавров предсказал провал Запада в войне против России и международного права

      Черчесов оценил отъезд российских футболистов в Европу

      Песков оценил вероятность проведения встречи лидеров пятерки СБ ООН

      Самый дешевый смартфон Apple подорожает

      Скрывавшийся 14 лет преступник попался из-за нарушения правил дорожного движения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше