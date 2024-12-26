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21:08, 26 декабря 2024Путешествия

Стало известно о попытке упавшего в Актау самолета дважды зайти на посадку в аэропорту

Экипаж упавшего самолета дважды заходил на посадку в аэропорту Актау
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Экипаж разбившегося в Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines дважды пытался зайти на посадку а взлетно-посадочную полосу в аэропорту. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на брифинге, посвященном ходу расследования авиакатастрофы, передает РИА Новости.

«Экипаж предпринял две попытки захода на посадку на взлетно-посадочную полосу аэродрома, при которых наблюдались хаотичные изменения траектории движения», — рассказал Карабаев.

Самолет Embraer авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) потерпел крушение в Актау 25 декабря. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, по последним данным, выжили 29 человек. Десятерых жертв катастрофы уже опознали, в их числе трое — россияне. Окончательная версия причин трагедии пока не раскрыта, однако на месте происшествия уже нашли два черных ящика.

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