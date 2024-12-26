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23:06, 26 декабря 2024Мир

Стало известно о расширении торговли партнеров США с Россией

NYT: партнеры Вашингтона расширяют торговлю с Россией и не укрепляют Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Партнеры США увеличивают объемы торговли с Россией, а ключевые союзники Вашингтона не помогают укреплять положение властей Украины, пишет газета The New York Times (NYT).

По информации издания, партнеры, как Индия и страны Персидского залива начали импорт российской нефти в рекордных объемах. При этом европейские страны «не способны или не желают» соблюдать введенные в отношении России санкции, а крупнейшие европейские страны не справились с задачей увеличения производства вооружений до уровня, способного компенсировать будущее сокращение военной помощи США Украине.

Газета подчеркивает, что ситуация осложняется тем, что избранный президент США Дональд Трамп и его некоторые советники выражали значительное недоверие к поставкам американского вооружения для Украины.

Также издание отмечает, что начиная с начала специальной военной операции, сотрудничество между Америкой и ее союзниками по вопросу Украины не складывается должным образом. Последние события продемонстрировали, что альянсы, создаваемые США, всегда были более нестабильными и противоречивыми, чем это представляли президент Байден и его сторонники в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести меры против сотрудничества России и Северной Кореи. «Мы продолжим предпринимать надлежащие меры, отвечающие на нашу обеспокоенность из-за данного беспрецедентного сотрудничества», — сказал официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

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