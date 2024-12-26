Стало известно о выходе из БАРС вступившего в отряд по зову долга курского чиновника

«Площадь»: вступивший в БАРС по зову долга чиновник Поляков вышел из отряда

Вступивший в российский «Боевой армейский резерв страны» (БАРС) по зову долга вице-губернатор Курской области Константин Поляков вышел из отряда. Об этом стало известно из публикации портала «Площадь».

По информации издания, Поляков решил покинуть отряд после того, как врио губернатора региона был назначен Александр Хинштейн вместо прежнего главы Алексея Смирнова. Отмечается, что чиновник захотел продолжить работу в команде Хинштейна.

Контракт с БАРС Поляков заключил 23 октября. У выхода из военкомата он записал видео, в котором сообщил, что считает службу в отряде своим долгом. «Не могу оставаться в стороне, когда враг находится на территории нашей священной курской земли. Призываю всех вступить в добровольческий отряд», — заявил тогда чиновник.

Региональные СМИ сообщали, что примеру Полякова последовали десятки егерей и охотников.

Украинские подразделения по-прежнему находятся на территории региона, бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжаются уже более четырех месяцев.

Сам Поляков не комментировал сообщение издания «Площадь». Последний пост в его Telegram-канале посвящен поздравлению жителей пережившего обстрел ВСУ Рыльского района с Новым годом.

Ранее сообщалось, что вступившие в аналогичные добровольческие подразделения белгородские чиновники также «вернулись в мирную жизнь».